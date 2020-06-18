Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару

Во время жары необходимо стараться соблюдать баланс между городским и пляжным стилями одежды. Таким мнением в четверг, 18 июня, с россиянами поделилась эксперт моды Ольга Меньшикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Стилистка считает, что мужчинам даже летом не стоит носить шорты, особенно если они работают в офисе. Вместо них лучше выбрать брюки из льна, хлопка или вискозы. Меньшикова отметила, что перечисленные ткани способны изменить восприятие температуры окружающей среды: например, если на улице 32 градуса, то в льняной одежде это ощущается как 28.

Помимо этого, эксперт посоветовала отказаться от чересчур облегающей или, напротив, мешковатой одежды. «Навязчивое прилегание вещей создает вид, лишенный элегантности, где-то слишком сексапильный», — подчеркнула она.

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Кроме того, Меньшикова дала рекомендации и по цветам гардероба на лето. По ее словам, самый подходящий для этого сезона — белый, а его оттенок (айвори, слоновой кости или яичной скорлупы) нужно выбирать исходя из возраста и телосложения. Вещи черного цвета стоит надевать в вечернее время.

В апреле эксперты проанализировали спрос россиян на одежду из весенне-летних коллекций и назвали самые востребованные во время пандемии коронавируса позиции. Так, продажи предметов базового гардероба, а именно плащей, кроссовок и пиджаков, в марте выросли на 169, 72 и 21 процент соответственно по сравнению с показателями предыдущего месяца.

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