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Израиль первым в мире запретил продажу меха

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Фото: Yonathan Weitzman / Reuters

Израиль стал первой в мире страной, запретившей продажу меха животных для производства одежды. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль. Как сообщает Jerusalem Post, запрет вступит в силу через шесть месяцев.

«Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий», — заявила она, назвав использование меха и кожи животных аморальным и избыточным.

Гимлиэль также выразила надежду, что принятое решение сделает израильский рынок моды более экологически чистым.

Отмечается, что местные активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха с 2009 года. По данным организации, их деятельность поддерживали 86 процентов населения Израиля.

Ранее активистки вышли на улицу полуголыми в знак протеста против использования кожи рептилий для создания аксессуаров люксового бренда Hermes. Участницы акцияя были одеты в одинаковые купальники мятного цвета и маски, имитирующие морду крокодила. В руках они держали таблички с изображением красной крокодиловой сумки Hermes Birkin, на каждой из которых были напечатаны лозунги.

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