Рита Ора подверглась критике из-за собаки с купированными ушами в клипе

Британская певица Рита Ора подверглась критике со стороны зоозащитников из-за собаки с купированными ушами в своем новом клипе. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о видео на композицию Big совместного авторства с продюсерами Дэвидом Гетта и Imanbek. В одной из сцен мини-фильма, снятого в Болгарии, запечатлена собака породы питбуль с обрезанными ушами. По словам активистов, поп-звезда романтизирует «жестокую» практику видоизменения животных.

Глава благотворительной организации PETA Элиза Аллен осудила выпуск подобных видео. Представители певицы пока не давали комментариев.

Издание отметило, что ранее коалиция ведущих ветеринаров и благотворительных организаций Великобритании поддержала новую петицию, призывающую правительство закрыть все юридические лазейки, позволяющие продолжать практику купирования собачьих ушей.