Зоозащитники призвали не обзывать людей животными

Зоозащитники из организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») призвали своих подписчиков в Twitter не использовать названия животных в качестве оскорблений. По их мнению, это проявление спесишизма — дискриминации на основании биологического вида.

«Обзывать кого-то животным — оскорбление, которое укрепляет миф о превосходстве людей над другими животными и оправдывает насилие над ними», — сказано в посте организации. К нему приложена картинка с обычными ругательствами, которыми можно заменить «животнофобские» оскорбления.

В последующих постах представители организации заявляют об угнетении, которое усиливается из-за того, что люди приписывают животным негативные человеческие черты. Такие высказывания, считают они, делают людей бесчувственными, а убийства животных — чем-то нормальным.

«Спесишистские выражения — не просто вредны, но и неточны», — настаивают в PETA и рассказывают, что свиньи на самом деле разумны и эмпатичны, а змеи вступают в семейные отношения. Напоследок активисты призывают вовсе отказаться от ругательств и быть добрее.

Многие пользователи соцсети высмеяли заявление PETA: они напомнили, что животные не имеют речевого аппарата и им не знакома концепция слов, а их названия напрямую связаны с их признаками.

Среди тех, кто критиковал посты организации, были и сторонники прав животных, веганы с многолетним стажем: они сочли, что PETA заставляет все их сообщество выглядеть смешно. «Иногда я думаю, что вы делаете такие вещи, чтобы помогать противникам веганов. Думаю, в PETA есть агент-провокатор с чувством юмора», — написала пользовательница по имени Лорен Дадли.