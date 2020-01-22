Полиция Британии включила Greenpeace и Peta в список потенциальных угроз

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками включило ряд экологических и зоозащитных организаций, таких как Greenpeace, Peta, Extinction Rebellion. Об этом сообщает издание The Guardian.

Документ, содержащий 24 страницы, был распространен среди среди медицинского персонала и учителей в рамках брифингов по борьбе с экстремизмом.

Издание отмечает, что в число сторонников экологических и зоозащитных организаций входит ряд известных персон. В частности, сторонниками Greenpeace являются Джуди Денч, Стивен Фрай, Джиллиан Андерсон и Джоанна Ламли, среди участников кампании по борьбе с загрязнением океана Sea Shepherd — сэр Шон Коннери и Пирс Броснан, организацию Stop the Badger Cull поддерживает сэр Брайан Мэй, гитарист Queen.

В полиции заявили, что некоторые организации включили в список, чтобы объяснить используемую ими символику. Однако защитные организации, попавшие в список, были в ярости. Так, глава Peta Элиза Аллен заявила, что документ — это «зловещая попытка подавить законные агитационные организации — нечто столь же опасное, как и недемократическое».

«Как мы можем рассказывать детям о разрушениях, вызванных чрезвычайной климатической ситуацией и в то же время подразумевать, что те, кто пытается остановить это, являются экстремистами?» — сказал исполнительный директор Greenpeace UK Джон Совен.

Представитель организации Extinction Rebellion задался вопросом, что «если в руководящем документе сказано, что не все знаки и символы представляют интерес для борьбы с терроризмом, зачем включать их в контртеррористический документ?».

