Супермаркеты отказались от продажи собранных невольными обезьянами кокосов

Ряд супермаркетов в Великобритании отказался от продажи кокосовой воды и молока из-за того, что обезьян на фермах в Таиланде заставляют собирать кокосы. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Как этичные представители розничной торговли мы не поддерживаем использование обезьяньего труда для получения ингредиентов продуктов», — сообщается в заявлении кооператива.

Так они отреагировали на расследование, опубликованное на сайте организации PETA Asia, авторы которого выяснили, что в Таиланде отлавливают обезьян и обучают собирать до тысячи кокосов в день. Члены организации обнаружили несколько ферм с подобной схемой работы. Кокосы экспортировали по всему миру.

Животных обучали не только собирать фрукты, а также ездить на велосипедах или играть в баскетбол для развлечения туристов. Также при расследовании выяснилось, что обезьяны на фермах были прикованы наручниками к старым покрышкам или заперты в тесных клетках.

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