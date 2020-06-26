Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья

Житель китайской провинции Шэньси раскрыл секрет своего здоровья. Об этом пишет издание Daily Mail.

50-летний Чэнь Хайган ежедневно ходит, опираясь на руки, как обезьяна. По его словам, он стал заниматься этим около 30 лет назад. «Я стал делать эти упражнения с ходьбой, когда мне было лет 20, — говорит мужчина. — Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Они казались мне забавными, и я стал подражать им».

Китаец считает, что ходьба по-обезьяньи разминает мышцы и освежает его. По его утверждению, с тех пор, как он освоил ее, у него пропал звон в ушах, донимавший его в прошлом, и перестали болеть зубы. Кроме того, он никогда не простужается.

Недавно мужчина позаимствовал у обезьян еще один трюк: он научился забираться на деревья и прыгать с ветки на ветку. «Я вижу деревья, и меня просто тянет вскарабкаться на них», — объясняет он.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Один из очевидцев снял их на видео.

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