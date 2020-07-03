Обезьяна тщетно пыталась оживить погибшего под колесами машины детеныша

Обезьяна в национальном парке в провинции Прачинбури, Таиланд, тщетно пыталась оживить своего детеныша, которого сбила машина. Об этом сообщает издание Daily Star.

Автомобиль сбил детеныша обезьяны 1 июля, когда национальные парки вновь открылись после введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции. Смотрители национального парка прибыли на место происшествия и нашли обезьяну-мать, которая укачивала погибшего, а затем унесла его в лес. Ветеринары пытались найти семью, но животные скрылись.

Представитель национального парка пояснил, что за время карантина обезьяны привыкли перемещаться по опустевшим дорогам. «Когда парки открылись вновь, машины вернулись на дороги, и проезжавшая мимо машина сбила детеныша обезьяны. Мы хотели бы напомнить туристам, что нельзя кормить обезьян, мусорить и превышать скорость», — сказал он.

Ранее сообщалось, что самки бабуинов до десяти дней оберегают своих умерших детенышей. Французские ученые во время наблюдений в Намибии заметили 12 случаев, когда матери носили с собой мертвых детенышей, в том числе погибших в результате выкидыша и мертворожденных.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!