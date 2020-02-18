Тщетные попытки детеныша обезьяны разбудить погибшую мать попали на видео

Детеныш золотого лангура в индийском штате Ассам тщетно пытался разбудить убитую электрическим током мать. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

В среду, 12 февраля, вблизи заповедного леса убило током мартышку вида золотой лангур. Ее детеныш отчаянно пытался разбудить мертвую мать. Он прыгал вокруг нее, обнюхивал ее тело и испуганно смотрел на собравшихся вокруг людей. Очевидцы сняли тщетные попытки детеныша мартышки поднять погибшую мать на видео.

Позже на записи видно, как в темноте двое мужчин положили тело обезьяны на ткань и унесли. Дальнейшая судьба детеныша неизвестна.

Отличительные особенности золотых лангуров — черные мордочки и длинные хвосты, которые могут достигать 48 сантиметров в длину. Предположительно, в дикой природе осталось всего около шести тысяч золотых лангуров.

Ранее сообщалось, что в деревне Хиран, Индия, местные жители сняли на видео, как слоненок попытался «разбудить» умершую мать. На кадрах видно, как животное стоит над лежащей на земле слонихой и гладит ее хоботом, но она не проявляет никаких признаков жизни.

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