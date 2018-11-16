Обезьянка попыталась разбудить погибшую мать и попала на видео

В Индии детеныш обезьяны отказывался отходить от тела матери после того, как ее сбила машина. На видео с места происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят на дороге между городами Барели и Бадаюн в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Прохожие остановились, обратив внимание на печальное зрелище: детеныш обезьяны кричал над телом погибшей матери и пытался разбудить ее. Предположительно, перебегавшее дорогу животное сбила машина.

За кадром мужчина говорит: «Мать мертва, но что же делать с ребенком». Другой предлагает ему оставить маленькую обезьянку в джунглях, чтобы ее подобрали сородичи. Детеныш не уходил от тела матери, пока люди не унесли ее труп.

В итоге мертвую обезьяну похоронили жители ближайшей деревни, проведя необходимые религиозные обряды. В Индии эти животные считаются воплощениями Ханумана — бога силы, который почитается также в Непале и Шри-Ланке.

Детеныша обезьяны передали лесному департаменту штата Уттар-Прадеш.

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