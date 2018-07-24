Попытки обезьяны воскресить сородича попали на видео

dailymail.co.uk

Обезьяна, пытающаяся реанимировать мертвого сородича, попала на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео, снятом в Кхаргоне (Индия), видно, как обезьяна наклоняется над телом сородича, погибшего из-за удара током после прикосновения к оголенному проводу, и пытается сделать ему искусственное дыхание и массаж грудной клетки.

Местные жители провели над телом погибшей обезьяны необходимые обряды и похоронили животное.

Как сообщает издание, обезьяны в Индии считаются воплощением Ханумана — бога силы, который почитается также в Непале и Шри-Ланке.

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