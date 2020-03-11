Бабуины замечены за заботой о мертвых детенышах

Самки бабуинов до десяти дней оберегают своих умерших детенышей. На исследование эволюционного антрополога Алеси Картер (Alecia Carter) обратило внимание издание Daily Mail.

Картер из университета Монпелье во Франции вместе с коллегами в течение 13 лет наблюдала за поведением намибийских бабуинов чакма. За это время ученые заметили 12 случаев, когда матери носили с собой мертвых детенышей, в том числе погибших в результате выкидыша и мертворожденных. Время заботы о мертвом детеныше варьировалось от часа до десяти дней. В среднем матери носили погибших отпрысков по три-четыре дня.

Остается неизвестным, почему бабуины ведут себя таким образом. Некоторые эксперты считают, что это помогает матерям справиться с горем. Другая теория объяснила поведение неосведомленностью: якобы матери не могли отличить, мертв ли их детеныш. По мнению Картер, это маловероятно, так как посмертная забота отличается от того, как обезьяны ведут себя с живыми детенышами. Мертвых отпрысков они часто волочили за одну конечность по земле, чего никогда не отмечалось с живыми.

Ученые также обнаружили, что самцы бабуинов защищали мертвых детенышей и угрожали наблюдателям, которые подходили слишком близко. О таком поведении редко сообщалось в предыдущих исследованиях.

Других приматов тоже замечали за подобным поведением, и в течение более длительных периодов времени. Например, шимпанзе и японские макаки носили умерших детенышей более месяца. Но намибийские чакма обитают в условиях пустыни, и матерям сложнее носить с собой тело детеныша в течение длительного времени.

Бабуины живут группами до 100 особей, с жесткой мужской и женской иерархией.

Ранее сообщалось, что детеныш золотого лангура в индийском штате Ассам тщетно пытался разбудить убитую электрическим током мать. Он прыгал вокруг нее, обнюхивал ее тело и испуганно смотрел на собравшихся вокруг людей.

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