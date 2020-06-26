Тысячи голодных обезьян захватили город и подрались с людьми

Тысячи голодных обезьян захватили таиландский город Лопбури и устраивают массовые драки из-за еды. Об этом сообщает Newsflare.

До эпидемии новой коронавирусной инфекции город ежедневно посещали сотни туристов, которые подкармливали обезьян. В марте поток приезжих иссяк, и теперь животным нечего есть. «Без туристов они стали агрессивнее и дерутся с людьми за еду, чтобы выжить, — говорит ветеринар Супакарн Каэвчот (Supakarn Kaewchot). — Они вторгаются в дома и вынуждают жильцов спасаться бегством».

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В городе с населением 70 тысяч человек обитают около шести тысяч обезьян, которые делятся на две враждующие стаи. Одна из них промышляла в храме, другая обитала в самом городе. Когда наступили голодные времена, храмовые обезьяны начали совершать вылазки в Лопбури и драться с городскими.

Чтобы усмирить приматов, местные жители стали давать обезьянам сладости и еду. Это привело к тому, что животные стали быстрее размножаться и чаще атаковать людей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как они пристают к прохожим, отбирают маску у мальчика, воруют еду из автомобилей, дерутся и забираются в магазин. Власти города начали отлов и стерилизацию обезьян.

В мае сообщалось, что в южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Один из очевидцев снял их на видео.

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