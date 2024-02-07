Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:30, 7 февраля 2024Экономика

Мировым ценам на рис предрекли рост

Bloomberg: Индия может продлить экспортные пошлины на пропаренный рис

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Власти Индии могут продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис, что спровоцирует рост мировых цен на этот продукт и ограничит его поставки на глобальные рынки. Об это со ссылкой на инсайдеров пишет Bloomberg.

В настоящий момент в Индии действует пошлина в 20 процентов на экспорт пропаренного риса, срок действия этой меры истекает 31 марта. При этом правительство крупнейшего в мире поставщика риса пока не рассматривает вариант полного запрета на поставки за рубеж этого вида зерна, сообщили собеседники агентства. Продление пошлины поможет правительству сдержать продовольственную инфляцию, которая в декабре в годовом выражении выросла почти до 10 процентов.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

На фоне роста розничных цен на рис в Индии на 11 процентов по сравнению с прошлым годом министр продовольствия Пиюш Гоял запустил программу по субсидированию его продажи населению. По данным правительства республики, экспорт риса из страны в период с 1 апреля 2023 года по 21 января 2024 года сократился на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. До введения экспортных ограничений на пропаренный рис приходилось 30 процентов всех поставок этого вида зерна за рубеж.

Индия начала ограничивать продажи ключевых сортов риса в июле 2023 года. Тогда правительство ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати. Уже в августе цены на рис в Азии выросли до 15-летнего максимума на фоне растущих опасений по поводу снижения поставок. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

      Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян

      Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше