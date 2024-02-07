Мировым ценам на рис предрекли рост

Bloomberg: Индия может продлить экспортные пошлины на пропаренный рис

Власти Индии могут продлить действие экспортной пошлины на пропаренный рис, что спровоцирует рост мировых цен на этот продукт и ограничит его поставки на глобальные рынки. Об это со ссылкой на инсайдеров пишет Bloomberg.

В настоящий момент в Индии действует пошлина в 20 процентов на экспорт пропаренного риса, срок действия этой меры истекает 31 марта. При этом правительство крупнейшего в мире поставщика риса пока не рассматривает вариант полного запрета на поставки за рубеж этого вида зерна, сообщили собеседники агентства. Продление пошлины поможет правительству сдержать продовольственную инфляцию, которая в декабре в годовом выражении выросла почти до 10 процентов.

На фоне роста розничных цен на рис в Индии на 11 процентов по сравнению с прошлым годом министр продовольствия Пиюш Гоял запустил программу по субсидированию его продажи населению. По данным правительства республики, экспорт риса из страны в период с 1 апреля 2023 года по 21 января 2024 года сократился на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. До введения экспортных ограничений на пропаренный рис приходилось 30 процентов всех поставок этого вида зерна за рубеж.

Индия начала ограничивать продажи ключевых сортов риса в июле 2023 года. Тогда правительство ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати. Уже в августе цены на рис в Азии выросли до 15-летнего максимума на фоне растущих опасений по поводу снижения поставок. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года.