Крупнейший мировой поставщик запретил экспорт риса

Правительство Индии ввело запрет на экспорт почти всех сортов белого риса

Правительство Индии ввело запрет на экспорт белого риса, кроме сорта басмати. Об этом со ссылкой на уведомление главного управления внешней торговли страны пишет РИА Новости.

В заявление ведомства сказано, что «экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный) изменена со свободной на запрещенную». Управление подчеркнуло, что поставки за рубеж партий такого риса будут возможны при определенных условиях. Так, исключение будет сделано для случаев, когда погрузка риса на судно началась до введения запрета.

Индия является крупнейшим мировым поставщиком этой зерновой культуры. За 2022 финансовый год объем экспорта без учета басмати увеличился до 17,79 миллиона метрических тонн.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Индии рассматривают вопрос о запрете на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати, который затронет около 80 процентов экспорта этой зерновой культуры. Предполагается, что эта мера поможет снизить цены на внутреннем рынке, но может привести к их скачку в мире. Сейчас цена уже находятся на высоком уровне из-за опасений, что природный феномен Эль-Ниньо нанесет значительный ущерб урожаю.