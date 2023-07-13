Крупнейший мировой поставщик захотел запретить экспорт риса

Bloomberg: власти Индии намерены ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса

Власти Индии, являющейся крупнейшим в мире поставщиком риса, захотели ввести запрет на экспорт почти всех сортов этой зерновой культуры, кроме басмати. Предполагается, что эта мера поможет избежать роста цен на рис на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

Запрет затронет около 80 процентов индийского экспорта риса. Это может привести к росту мировых цен, которые и так уже находятся на высоком уровне из-за опасений, что природный феномен Эль-Ниньо нанесет значительный ущерб урожаю зерновой культуры. Так, на этой неделе стоимость тонны базового азиатского сорта риса, согласно данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, поднялась до двухлетнего максимума и достигла уровня 535 долларов.

От роста биржевых цен на рис больше всего пострадают жители азиатских стран, для которых он является одним из основных продуктом питания. Например, Китай выступает одним из ключевых покупателей индийского риса. В целом на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 90 процентов мирового потребления риса.

Ранее власти Индии уже вводили частичный запрет на экспорт этой продукции. Так, в начале сентября 2022 года местное правительство ограничило вывоз из страны дробленого риса и ввело экспортную пошлину в размере 20 процентов на ряд других сортов, включая белый и коричневый (нешлифованный).