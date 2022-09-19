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Оценены последствия запрета на экспорт индийского риса

Nomura: страны Азии сильно пострадают от запрета на экспорт риса из Индии

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Аналитики японского банка Nomura оценили возможные последствия решения властей Индии частично запретить экспорт риса из страны, пишет CNBC. Больше всего, как ожидается, пострадают страны Азии.

В начале сентября правительство Индии запретило вывозить из страны дробленый рис и ввело экспортную пошлину в размере 20 процентов на некоторые другие сорта. Такой шаг должен привести к увеличению предложения и снижению цен на внутреннем рынке.

По оценке Nomura, запрет в наибольшей степени коснется Индонезии и Филиппин, сильно зависящих от импорта индийского продовольствия. В каждой из этих стран на долю индийского импорта приходится около 20 процентов общего потребления риса. Всего Дели продает рис более чем в 150 стран, обеспечивая около 40 процентов мировых поставок.

В 2021 году общий объем экспорта индийского риса составил 21,5 миллиона тонн, что превышает совокупные показатели Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США, занимающих места со второго по пятое в рейтинге глобальных поставщиков риса. Однако во второй половине нынешнего года производство в самой Индии существенно сократилось из-за менее обильных, нежели обычно, муссонных дождей. По состоянию на начало сентября показатель снизился на шесть процентов в годовом выражении.

По прогнозу Nomura, влияние запрета ощутят даже те страны, которые не закупают рис непосредственно у Индии, поскольку эмбарго на экспорт приведет к повышению цен на международном рынке. В июле цены уже выросли на 9,3 процента.

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Платон Щукин
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