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15:17, 9 августа 2023Экономика

Цены на рис поднялись до 15-летнего максимума

Bloomberg: рис подорожал до 15-летнего максимума на фоне сокращающихся поставок

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Цены на рис в Азии выросли до 15-летнего максимума на фоне растущих опасений по поводу снижения поставок. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации экспортеров риса Таиланда сообщает Bloomberg.

Тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года. За последний год цены на зерно выросли почти на 50 процентов.

Объем осадков в ключевом регионе выращивания риса упало на 40 процентов ниже нормы. Поэтому власти Таиланда объявили о мерах по экономии воды и призвали фермеров сажать меньше урожая или переходить на выращивание культур, которые не требуют обильного полива.

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В Индии тем временем запретили экспорт большей части сортов риса за исключением басмати. Запрет коснулся около 80 процентов отгрузок этой зерновой культуры. Крупнейший мировой поставщик пошел на ограничение поставок ради снижения цен на внутреннем рынке.

Вскоре после объявления эмбарго Индией цены на рис в Азии выросли до трехлетнего максимума. За две недели стоимость зерна поднялась на 7 процентов, до 572 долларов за тонну.

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    Вячеслав Агапов
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