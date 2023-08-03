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10:52, 3 августа 2023Экономика

Миру предсказали дефицит популярного продукта из-за мер по экономии воды

CNBC: миру грозит дефицит риса из-за засухи и мер по экономии воды в Таиланде

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Миру предсказали дефицит риса из-за засухи в Таиланде. Местные власти поощряют фермеров экономить воду — сажать меньше урожая или переходить на выращивание культур, которые не требуют обильного полива, сообщает CNBC.

Национальное управление водных ресурсов (ONWR) Таиланда заявило, что страна переживает период засухи. Месячное количество осадков составляет лишь 60 процентов от нормы, заявил генеральный секретарь Сурасри Кидтимонтон, поэтому население должно принять меры по экономии воды. В частности, перейти от выращивания риса на использование многолетних культур, которые не нуждаются в постоянной пересадке. При этом для выращивания килограмма проса требуется 650–1200 литров воды, а для риса — 2500 литров.

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Из-за стремления властей экономить воду поставки риса могут снизиться, что грозит подорожанием популярного продукта. Сокращение экспорта из Таиланда особенно критично на фоне запрета поставок из Индии, на долю которой приходится 40 процентов мировой торговли рисом. Если фермеры действительно последуют директиве правительства, и производство начнет снижаться, мировые цены на рис начнут расти, заявил старший аналитик Rabobank Оскар Тьякра.

Биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума в 572 доллара за тонну. За две недели цены выросли на семь процентов после запрета Индии вывозить из страны все виды риса за исключением басмати, который затронул около 80 процентов экспорта.

Решение правительства Индии ограничить экспорт риса спровоцировало панику среди покупателей по всему миру. Некоторые магазины были вынуждены ввести ограничения на количество товара, отпускаемого в одни руки, а другие подняли цены, чтобы заработать на ажиотаже.

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    Вячеслав Агапов
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