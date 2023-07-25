Запрет экспорта индийского риса спровоцировал панику

Bloomberg: запрет на экспорт риса из Индии вызвал панику среди покупателей по всему миру

Решение правительства Индии запретить экспорт некоторых видов риса спровоцировало панику среди покупателей по всему миру. Об этом со ссылкой на сообщения и видеоролики в социальных сетях пишет Bloomberg.

На ставших вирусными видео индийцы, живущие за рубежом — от США до Канады и Австралии, скупают этот популярный продукт питания и выстраиваются в длинные очереди перед магазинами и супермаркетами. Некоторые магазины были вынуждены ввести ограничения на количество товара, отпускаемого в одни руки, а другие подняли цены, чтобы заработать на ажиотаже.

«За последние несколько дней люди начали покупать, может быть, в два раза больше риса, чем обычно. Поэтому нам пришлось ввести ограничения», — сказал менеджер индийского продуктового магазина MGM Spices в Австралии Шишир Шайма. Теперь магазин разрешает продажу только одного 5-килограммового пакета риса каждому покупателю. Некоторые продуктовые магазины в Канаде также ввели ограничения на покупку и повысили розничные цены, сообщает CityNews.

Индийские рестораны также беспокоятся о возможной нехватке продуктов. Президент Ассоциации владельцев индийских ресторанов Малайзии Говиндасами Джаябалан сказал, что опасается дефицита риса и последующего за ним удорожания себестоимости таких блюд, как досаи (тонкие хрустящие блинчики из рисовой муки — прим. «Ленты.ру») и рисовая вермишель. «Большинство клиентов наших ресторанов принадлежат к группам населения с низким доходом. Дело не в том, что мы хотим повысить цены, но это ставит нас в затруднительное положение», — добавил он.

Правительство Индии ввело запрет на поставки за рубеж белого риса, кроме сорта басмати, 20 июля в попытках снизить цены на внутреннем рынке. В заявлении главного управления внешней торговли страны сказано, что «экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный), изменена со свободной на запрещенную».

Позднее опрошенные CNBC эксперты заявили, что ограничение поставок индийского риса может вызвать скачок цен на эту зерновую культуру. В дополнение к сокращению мировых поставок риса (Индия является его главным экспортером в мире — прим. «Ленты.ру») паника и спекуляции на мировых рынках риса ускорят рост цен, ожидает экономист по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в страховой компании Coface, специализирующейся на торговле и внешнеэкономической деятельности, Ева Барре.