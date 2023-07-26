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15:44, 26 июля 2023Экономика

Мировые цены на рис рекордно взлетели

Bloomberg: цены на рис в Азии выросли до трехлетнего максимума после эмбарго Индии

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Биржевые цены на рис в Азиатско-Тихоокеанском регионе взлетели до трехлетнего максимума. К началу этой недели тайский белый рис подорожал до 572 долларов за тонну, что стало наибольшим значением с апреля 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации экспортеров риса Таиланда.

Таким образом прирост за последние две недели составил семь процентов. Эксперты связали подобную динамику с запретом властей Индии вывозить из страны все виды риса за исключением длиннозернового сорта басмати. Как сообщалось ранее, эмбарго должно затронуть около 80 процентов всего индийского экспорта риса.

До недавнего времени азиатские страны были одними из крупнейших покупателей индийского риса. На этом фоне начали дорожать и местные сорта риса. При этом ситуация в Таиланде усугубляется и другими факторами, включая продолжительную засуху, из-за чего пострадал местный урожай.

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Эксперты допускают, что тенденция удорожания риса сохранится в среднесрочной перспективе на фоне острой зависимости ряда азиатских и африканских стран от зарубежных поставок. Это может поспособствовать усилению инфляционных рисков и продовольственного кризиса.

Тенденция удорожания риса началась еще в первой половине июля. К середине месяца цены на тайский белый рис поднялись до двухлетнего максимума и составили 535 долларов за тонну на фоне решения индийских властей запретить вывоз из страны большинства сортов риса.

При этом последствия эмбарго прочувствовали не только в азиатских и африканских странах, но и в самой Индии. Местные рестораторы начали опасаться возможной нехватки продуктов и риска удорожания таких блюд, как досаи (тонкие хрустящие блинчики из рисовой муки — прим. «Ленты.ру») и рисовой вермишели.

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    Анатолий Акулов
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