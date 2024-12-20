В Японии рекордно подорожал рис

В Японии за год в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6 %

Цены на рис в ноябре выросли на 63,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это рекордные темпы роста с 1971 года — тогда правительство начало использовать нынешнюю форму статистики. В Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства уточнили, что рост цен на рис в октябре составил 58,9 процента.

Ранее выяснилось, что самый дорогой рис в мире предлагают его вьетнамские экспортеры. По данным на конец августа 2024 года тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) продавалась по 575 долларов. За таиландский аналог просили на 14 долларов меньше, а за пакистанский — на 34 доллара. А вот вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну.