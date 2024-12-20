Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:12, 20 декабря 2024Экономика

В Японии рекордно подорожал рис

В Японии за год в ноябре рис подорожал на рекордные 63,6 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Цены на рис в ноябре выросли на 63,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это рекордные темпы роста с 1971 года — тогда правительство начало использовать нынешнюю форму статистики. В Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства уточнили, что рост цен на рис в октябре составил 58,9 процента.

Ранее выяснилось, что самый дорогой рис в мире предлагают его вьетнамские экспортеры. По данным на конец августа 2024 года тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) продавалась по 575 долларов. За таиландский аналог просили на 14 долларов меньше, а за пакистанский — на 34 доллара. А вот вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны-члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Задержанную из-за петарды школьницу отправили в психбольницу после насилия сокамерниц

      Тревел-блогер объяснил причину отказа китайцев переезжать в Россию

      Еще в одном российском регионе приняли закон о запрете склонения к абортам

      Доля рубля в расчетах с Европой рекордно выросла

      Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену

      Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия в вопросах выплат

      Путин озвучил шутку про гостя на прямой линии

      Стали известны подробности про обвиняемого в подрыве российского генерала

      Врачи предупредили о неприятных последствиях отказа от секса и мастурбации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше