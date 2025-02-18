В Японии почти удвоились цены на рис

Власти Японии заявили о росте цен на рис за год на 90 %

Средняя розничная цена на рис в японских магазинах за год выросла почти в два раза, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны, на которые ссылается ТАСС.

Отмечается, что средняя рыночная стоимость пяти килограммов этого базового продукта рациона японцев достигла в начале февраля 3829 иен (25,22 доллара по текущему курсу), что на 90 процентов больше чем примерно 2000 иен годом ранее.

Почти произошедшему удвоению цен способствовала, в частности, череда стихийных бедствий и аномальная жара. Ранее среди причин подорожания риса называли также стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий.

Для того, чтобы бороться с резким ростом цен правительство объявило о выводе на рынок запасов продукта для увеличения его предложения и снижения стоимости. Глава Минсельхоза Японии Таку Это отмечал, что «если цена возрастет еще больше, потребители перестанут выбирать рис».