В Японии рассказали об ожиданиях от продажи госзапасов риса на аукционах

Kyodo: Япония продаст на аукционе не менее 150 тысяч тонн риса для снижения цен

Рис, который правительство Японии планирует продать на аукционах в рамках плана по снижению его стоимости, как ожидается, появится на полках магазинов в период с конца марта по начало апреля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В феврале власти объявили о решении впервые в истории вывести на рынок запасы риса на фоне резкого подорожания этого продукта. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен, но этого не произошло, говорится в публикации. Теперь, рассказали в исследовательской компании Beikoku Databank, ожидается, что рис подешевеет в Японии «как только будут объявлены результаты торгов».

Из опубликованных подробностей следует, что сначала планируется продать на аукционах 150 тысяч тонн риса, а в случае необходимости будет реализовано еще 60 тысяч тонн. В целом запасы риса японского правительства оцениваются сейчас в 910 тысяч тонн.

Скачок цен на этот основной продукт местного рациона последовал за неурожаем 2023 года. Среди причин резкого подорожания риса называли жару, стремление населения формировать домашние запасы на случай происшествий и даже приток иностранных туристов, увеличивших потребление риса в общепите.