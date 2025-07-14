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13:12, 14 июля 2025Силовые структуры

Россиянин с двумя несовершеннолетними друзьями устроили поджог вышки связи

В Оренбурге осудили за диверсию двоих несовершеннолетних на сроки до 7 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В Оренбурге осудили за диверсию двоих несовершеннолетних на сроки до 7 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Они признаны виновными по статьям 33, 281 («Подстрекательство и пособничество в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору») и 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2024 года один из несовершеннолетних обвиняемых в мессенджере вступил в переписку с неизвестным лицом и за денежное вознаграждение согласился поджечь объект связи на территории Оренбурга. Так как сам он находился за пределами города, предложил двум своим друзьям совершить это преступление. Один из них также являлся несовершеннолетним.

В июле 2024 года они прибыли к базовой станции сотовой связи в переулке Крутом, где, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли климатический шкаф. После совершения преступления фигуранты отчитались перед заказчиком о выполнении задания. Сотрудники ФСБ задержали их после получения оплаты за диверсию.

Суд приговорил двоих несовершеннолетних к срокам от 6,5 до семи лет воспитательной колонии, а 24-летнего молодого человека к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывшего матроса приговорили к пожизненному сроку за поджог российского ракетоносца. Моряк выступил против спецоперации и бежал на Украину.

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