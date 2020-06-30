Раскрыты данные экзитполов на голосовании по поправкам к Конституции

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) раскрыл данные экзитполов на голосовании по поправками к Конституции, актуальные на вечер понедельника, 29 июня. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на начальника отдела координации работ фонда Татьяну Золотухину.

По ее словам, всего в опросе ФОМ приняли участие около 35 тысяч человек, проголосовавших на 800 избирательных участках в 35 регионах страны. Из них 26,6 процента отказались отвечать, как именно они проголосовали. Из оставшихся опрошенных 78,2 процента заявили, что поддержали новые поправки, а 21,2 процента — что высказались против изменений в Конституции. Еще 0,6 процента респондентов признались, что испортили бюллетень.

Золотухина уточнила, что опрос начался 25 июня.

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29 июня данные экзитполов опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По информации центра, каждый четвертый россиянин проголосовал против изменения Основного закона (23,6 процента). Еще 0,4 процента респондентов признались, что испортили бюллетень. Все остальные выступили за поправки (76 процентов).

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Последний из этих дней будет для россиян нерабочим. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Среди предложенных поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты.

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