Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт
Пугачеву частично лишили бренда «Кристина»
Медведева оценила слухи о подкладывающих друг другу стекло в коньки соперницах
Вышел самый мощный смартфон в мире
На Украине автоугонщик пригрозил полицейским гранатой
Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление
Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве 
Отец пятерых детей поехал в путешествие по России и умер с отказавшими ногами
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
Новости партнеров

В России выявили 5848 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 23 июля.

5848
человек
заразились коронавирусом за сутки по состоянию на 23 июля

Больше всего заразившихся в Москве (608). Следом идут Свердловская (249) и Нижегородская (202) области, Ханты-Мансийский автономный округ (198) и Санкт-Петербург (184). Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области (1), Чукотском автономном округе (2) и Республике Калмыкия (5).

Также за последние сутки выздоровели 8277 пациентов с коронавирусом; 147 человек умерли.

Таким образом, с учетом новых данных всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 795 038 россиян. Из них вылечились 580 330 пациентов, 12 892 пациента скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля
В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом
В Минздраве оценили вероятность повторного заражения коронавирусом
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Их дело просто было слито»

Сестры Хачатурян годами страдали от домашнего насилия. Кто и почему хочет посадить их в тюрьму?
11:07Сегодня

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление

11:06Сегодня

Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве 

10:59Сегодня

В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса

Россия08:4922 июля

«Я бил тревогу неоднократно»

Юрий Дмитриев открыл одну из самых страшных тайн российской истории. Сегодня его попытаются посадить
10:10Сегодня

Дегтярев допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса в Хабаровском крае

10:04Сегодня

Россияне скинули друга в бассейн для отрезвления и утопили его

10:03Сегодня

Перечислены округа Подмосковья с наибольшим числом пропавших жителей 

Россия00:0122 июля

«Организм попал в катастрофу и разлетается на части»

Почему коронавирус может оказаться намного опаснее и убивать уже выздоровевших людей
09:44Сегодня

Назначен исполняющий обязанности главы Норильска

09:16Сегодня

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

09:08Сегодня

Захваченный опальным священником монастырь начали покидать монахи и миряне

Россия
Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление
«Их дело просто было слито»
Сестры Хачатурян годами страдали от домашнего насилия. Кто и почему хочет посадить их в тюрьму?
Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве
«Я бил тревогу неоднократно»
Юрий Дмитриев открыл одну из самых страшных тайн российской истории. Сегодня его попытаются посадить
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
«Организм попал в катастрофу и разлетается на части»
Почему коронавирус может оказаться намного опаснее и убивать уже выздоровевших людей
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Внучка Диснея обвинила компанию в погоне за прибылью ценой здоровья работников
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
Убийцу Джорджа Флойда обвинили в уклонении от уплаты налогов
Трамп назвал Путина умным президентом
Трампа окрестили «первым президентом-расистом» в США
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о психическом состоянии захватившего автобус террориста
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Аваков оценил распиаренный террористом фильм «Земляне»
Террорист захватил автобус с заложниками на Украине
Украинец недоволен системой. Он выдвинул требования к Зеленскому
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Зеленский лично уговорил террориста отпустить заложников
Все материалы
Экономика
«Газпром» собрался взять в долг и отдать неизвестно когда
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
Дерипаска вспомнил Рузвельта и назвал поправки к Конституции «новым соглашением»
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
«Это вообще порвало все что можно»
Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России
Natura Siberica и «Бабушка Агафья» оказались под угрозой
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Емельяненко рассказал о роли Кадырова в подготовке к боям
«Ливерпуль» готов отомстить «Челси». Если ему повезет
«Ливерпуль» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 22 июля, где смотреть, прогнозы и ставки
Хоркина предложила провести Олимпиаду-2020 в онлайн-формате
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
В МОК задумались о проведении Олимпиады в Токио без зрителей
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сальто, техно и шансон
Сладкие мальчики, рейвы и Газманов: что слушали россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Все материалы
Интернет и СМИ
Американские полицейские напали на журналистов Первого канала
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Мужчина нашел проблемы современности на страницах юношеского дневника бабушки
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ведущей Rambler Group впервые в России стала цифровой аватар Елена
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Дикие обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей
Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Старушка ударила медведя и обратила его в бегство
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Все материалы
Jaguar Land Rover показал бесконтактный сенсорный дисплей
Лучшие тюнинг-проекты месяца: июль 2020
1400-сильный Мустанг, внедорожный Porsche 911, первый тюнинг Ford Bronco и еще семь доработок июля
Mitsubishi готовит пять новинок
Восемь автомобилей для тех, кто действительно умеет водить
Эти машины рождены на гоночном треке, но как-то выбрались на дороги общего пользования…
Москвич отсудил у дилера BMW 12 миллионов рублей за сломанный парктроник
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Есть ли альтернатива самому харизматичному внедорожнику современности?
В России разрешат ездить со скоростью 150 километров в час
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы