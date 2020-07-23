В России выявили 5848 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 23 июля.

5848 человек заразились коронавирусом за сутки по состоянию на 23 июля

Больше всего заразившихся в Москве (608). Следом идут Свердловская (249) и Нижегородская (202) области, Ханты-Мансийский автономный округ (198) и Санкт-Петербург (184). Наименьшее число случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области (1), Чукотском автономном округе (2) и Республике Калмыкия (5).

Также за последние сутки выздоровели 8277 пациентов с коронавирусом; 147 человек умерли.

Таким образом, с учетом новых данных всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 795 038 россиян. Из них вылечились 580 330 пациентов, 12 892 пациента скончались.