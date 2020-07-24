Определена необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом россиян

Прививка от коронавируса может не понадобиться россиянам, которые уже перенесли COVID-19, в том числе в бессимптомной форме. Об этом ТАСС рассказали опрошенные врачи-инфекционисты.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков пояснил, что вакцинация людей, уже перенесших инфекцию, почти лишена побочных эффектов, но в то же время практически бесполезна. «В организме есть антитела, и эти тела просто активируют вакцину в большинстве случаев. (...) А здесь уже иммунитет личный есть, если в скрытой форме перенесено заболевание, то вакцина просто сохранит клетки памяти и усилит иммунитет», — подчеркнул он.

В случае, если у переболевшего не выработался иммунитет, вакцина простимулирует его появление, добавил Тимаков. Кроме того, есть ситуации, когда человек не восприимчив к вирусу и не выработал иммунитет: тогда вакцина ничего не сделает и будет безвредной, подытожил он.

Перед принятием решения о вакцинации необходимо сдать тест на наличие антител к коронавирусу и получить отрицательный результат на вирус, заявила в свою очередь завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. По ее словам, наличие вируса в любом случае подразумевает выработку антител.

23 июля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, прежде всего медицинских работников, может начаться в августе. Параллельно начнется массовое производство. При этом глава ведомства не конкретизировал, когда будет проходить массовая вакцинация населения.