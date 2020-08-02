Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 2 августа. Слова градоначальника приводит «Интерфакс».

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — объяснил глава города.

По мнению Собянина, рост числа заражений в ряде регионов обусловлен тем, что они не прошли даже первую волну пандемии. «Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — отметил мэр.

Так, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Москве сократилось в 10 раз — с 6,5 тысячи до 650 пациентов. При этом такой показатель держится в течение последнего месяца.

В конце июля Собянин заявил, что Москва достигла минимального уровня по коронавирусу. «Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль, вряд ли приходится. Мы будем находиться в коридоре 650-700 выявленных случаев в день», — спрогнозировал он.

По последним данным, всего в России заражено 845 443 человека, 14 058 из которых скончались. В Москве вирус был выявлен у 242 049 человек, из них 4 473 умерли.