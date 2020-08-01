В Москве умерли 12 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерло 12 человек с коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщает региональный Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония и подтвержден положительный результат анализа на наличие инфекции.

Оперштаб призвал россиян при возникновении симптомов ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызвать врача.

По последним данным, всего в России заражено 845 443 человека, 14 058 из которых скончались. В Москве вирус был выявлен у 242 049 человек, из них 4 473 умерли.