Объяснены колебания прироста случаев коронавируса в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, заявила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.

Она объяснила, что незначительные колебания показателя ежедневного прироста новых случаев COVID-19 являются классическим течением любого инфекционного заболевания.

По ее словам, показатели могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, однако это не говорит о росте заболеваемости. «Эксперты внимательно следят за показателями распространения коронавирусной инфекции», — сказала она, добавив, что сейчас ситуация в российской столице стабильна.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице вышла на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будет. По его словам, ежедневное число новых случаев заражения будет находиться в интервале 650-700.

По состоянию на 1 августа больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (690). Всего за минувшие сутки в России зафиксировали 5462 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.