Россияне переехали из аварийного жилья в новые дома на Курилах

Жители аварийных домов в селе Рейдово на курильском острове Итуруп в четверг получили квартиры в новых домах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики правительства Сахалинской области, переехать смогли 39 семей.

По данным ведомства, новые квартиры построены на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов. Работа по расселению аварийного жилья ведется в регионе, в том числе по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В новых квартирах уложили линолеум и поклеили обои, установили пластиковые окна, двери, современную сантехнику и бытовую технику, в том числе бойлеры и электроплиты. Дома сдали на месяц раньше предусмотренного контрактом срока. Ранее ускорить возведение жилья в Курильском районе поручил губернатор Валерий Лимаренко.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.