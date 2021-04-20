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В России подготовят новый повод для штрафов

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Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Организациям, требующим бумажные справки там, где по закону можно обойтись электронными, может грозить наказание. Такую меру обсуждали на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, пишут «Ведомости».

Профильным комитетам Совфеда рекомендовали подготовить предложения по ответственности для юридических лиц, в том числе речь идет о штрафах. Новым поводом для них станет, например, отказ в приеме справки об отсутствии судимости, которые нередко требуют работодатели, или 2-НДФЛ.

Закон об электронной подписи вступил в силу еще в 2011 году. Он приравнивает бумажный документ к информации в электронной форме, которая подписана квалифицированной электронной подписью. Однако ответственности за нарушение этой нормы нет.

Как отметил глава департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа Антон Лебедев, работодатели или финансово-кредитные организации до сих пор отказываются принимать электронные справки.

Адвокат Алексей Гавришев предположил, что, скорее всего, сумма штрафа составит от 5 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от обстоятельства совершения нарушения. По его мнению, в законодательство внесут изменение, что электронный документ является первичным, тогда юридическое лицо, требующее бумажную справку, станет нарушителем.

Ранее Госдума одобрила законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами. Он будет высчитываться по тому же принципу, что налог на прибыль или налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

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