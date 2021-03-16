Российским компаниям дали налоговые поблажки

Федеральная налоговая служба (ФНС) дала российским компаниям налоговые поблажки, передают «Ведомости». Они прописаны в специальном письме ведомства, объясняющем порядок применения статьи 54.1 Налогового кодекса.

Уточняется, что статья 54.1 посвящена уменьшению налоговой базы и в основном касается налога на прибыль и НДС. В ней приводятся условия, при соблюдении которых попытки такого уменьшения будут признаны законными. Налогоплательщик не должен искажать отчетность и сведения о своей деятельности. Кроме того, главной целью сделки, ведущей к уменьшению налоговой базы, не должно быть уклонение от уплаты налога, а исполнить обязательство по такой сделке должен непосредственно тот контрагент, который указан в договоре.

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При этом в отдельном пункте статьи говорится, что формальное несоблюдение ее требований не может автоматически служить основанием для признания той или иной сделки недействительной и становиться поводом для претензий со стороны налоговиков. Однако опрошенные изданием юристы отмечают, что ФНС зачастую не учитывала это пояснение при рассмотрении конкретных дел. В результате компании нередко признавались нарушителями, и им доначислялись неуплаченные за счет уменьшения базы налоги.

В письме ФНС говорится о необходимости применения налоговиками, в первую очередь региональными, более гибкого подхода. Им рекомендуется проводить «контрольные мероприятия» (допрос и получение пояснений), направленных на выяснения всех обстоятельств сделки. Кроме того, налоговикам придется доказывать злой умысел плательщиков.

Часть экспертов считает, что это позволит снизить напряженность при взаимодействии бизнеса с ФНС и уменьшит число случаев доначисления налогов и штрафов, а также привлечения к ответственности руководителей.

Однако некоторые специалисты указывают, что то же письмо фактически накладывает на бизнес дополнительные обязанности по доказыванию собственной добросовестности. В частности, прежнее понятие «должной осмотрительности» при выстраивании отношений с контрагентами заменяется на «коммерческую осмотрительность». Это понятие включает проверку опыта, платежеспособности и репутации контрагента.