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04:22, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники под предлогом поступления воруют аккаунты Госуслуг у абитуриентов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет воруют у абитуриентов учетную запись на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что злоумышленники обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а после просят перейти по присланной фишинговой ссылке, ведущей на дубликат сайта «Госуслуги».

В министерстве уточнили, что, если человек соглашается на это условие, хакеры похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что выпускника «вообще никуда не примут».

Ранее эксперт компании Edna Александр Дубровин напомнил, что проверка сим-карт поможет защитить сбережения на карте. Он рассказал, что российские банки используют множество средств для защиты денег клиентов.

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