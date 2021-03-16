В России предложили снизить один из налогов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вдвое снизить ставку НДС на строительные материалы и оборудование. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма главе Минфина Антону Силуанову.

Парламентарий указал, что сейчас каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья. Как следствие, необходимо выработать меры, которые поспособствуют снижению затрат на его приобретение или строительство. Депутат предложил в качестве такой меры снизить ставку НДС на стройматериалы и оборудование с 20 до 10 процентов.

В феврале эксперты подсчитали стоимость косметического ремонта в квартире в Москве. В качестве примера для расчетов специалисты взяли двухкомнатную вторичную квартиру площадью 45 квадратных метров. Они пришли к выводу, что работы на объекте обойдутся «приблизительно от 600-800 тысяч рублей» с учетом стоимости строительных материалов и услуг бригады. Однако окончательная сумма может быть меньше, если собственники не будут нанимать строителей, а сделают ремонт самостоятельно.