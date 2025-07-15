Шансы женщин на достижение множественного оргазма оценили

Чтобы женщины могли достичь множественных оргазмов, необходимо соблюсти несколько условий, заявила сексолог Беатрис Литерат. В беседе с изданием Infobae она оценила шансы женщин на его достижение.

«Способность испытывать множественный оргазм зависит от количества крови, которое поступает в таз женщины во время сексуального возбуждения», — пояснила Литерат. Кроме того, по ее словам, важное значение имеет и природный гормональный фон.

Однако она отметила, что соответствия этим биологическим факторам недостаточно. По словам Литерат, даже при условии их выполнения у женщины не получится достичь множественных оргазмов, если в постели она испытывает тревогу и стресс.

Ранее сексолог Ольга Василенко раскрыла оптимальный возраст лишения девственности. По ее словам, стоит подождать как минимум до совершеннолетия.