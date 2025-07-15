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05:00, 15 июля 2025Забота о себе

Шансы женщин на достижение множественного оргазма оценили

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чтобы женщины могли достичь множественных оргазмов, необходимо соблюсти несколько условий, заявила сексолог Беатрис Литерат. В беседе с изданием Infobae она оценила шансы женщин на его достижение.

«Способность испытывать множественный оргазм зависит от количества крови, которое поступает в таз женщины во время сексуального возбуждения», — пояснила Литерат. Кроме того, по ее словам, важное значение имеет и природный гормональный фон.

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Однако она отметила, что соответствия этим биологическим факторам недостаточно. По словам Литерат, даже при условии их выполнения у женщины не получится достичь множественных оргазмов, если в постели она испытывает тревогу и стресс.

Ранее сексолог Ольга Василенко раскрыла оптимальный возраст лишения девственности. По ее словам, стоит подождать как минимум до совершеннолетия.

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