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04:30, 15 июля 2025Наука и техника

На Западе рассказали о сроках поставок Украине американских Patriot

MWM: Украине придется долго ждать поставок американских систем Patriot
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине придется долго ждать новых поставок американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. О возможных сроках рассказал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напомнило, что американский арсенал ракет Patriot на фоне ирано-израильской войны и специальной военной операции России в отношении Украины сократился до 25 процентов от необходимого, поэтому Киеву придется конкурировать с Вашингтоном в закупках вооружений.

«Хотя обещание поставлять системы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию [президента США Дональда] Трампа как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО с целью увеличения военной поддержки Украины, острая нехватка систем в Соединенных Штатах, как ожидается, гарантирует, что в обозримом будущем поставок не будет», — говорится в публикации.

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Ранее Трамп заявил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot.

Также в июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Берлин готов передать Киеву системы ПВО Patriot.

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