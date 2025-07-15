Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:56, 15 июля 2025Россия

На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетели спасатели

Вертолет Росавиации и Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего Ми-8
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, на поиски вылетели магаданские спасатели. Уточняется, что они совершат облет большой территории, обследуют акваторию Охотского моря.

Ранее сообщалось, что пропавшему в Хабаровском крае вертолету уже более 40 лет. Первый полет борта состоялся в 1981 году, когда он принадлежал военным. В гражданскую эксплуатацию судно перешло в 2002 году.

О пропаже Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. По неподтвержденным официально данным, на борту находятся пять человек — три члена экипажа и два техника. Воздушным судном владеет АПК «Взлет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Российский боец рассказал об атаке БПЛА ВСУ мирных жителей

    Аристократку-миллионершу и ее любовника-маньяка признали виновными в расправе над ребенком

    Шансы женщин на достижение множественного оргазма оценили

    На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетели спасатели

    В Британии обратились к миру после слов Трампа о России

    На Западе рассказали о сроках поставок Украине американских Patriot

    Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

    В США к ядерному регулятору возникли вопросы из-за вакансии

    Стало известно о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости