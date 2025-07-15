На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетели спасатели

Вертолет Росавиации и Магаданские спасатели вылетели на поиски пропавшего Ми-8

Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, на поиски вылетели магаданские спасатели. Уточняется, что они совершат облет большой территории, обследуют акваторию Охотского моря.

Ранее сообщалось, что пропавшему в Хабаровском крае вертолету уже более 40 лет. Первый полет борта состоялся в 1981 году, когда он принадлежал военным. В гражданскую эксплуатацию судно перешло в 2002 году.

О пропаже Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. По неподтвержденным официально данным, на борту находятся пять человек — три члена экипажа и два техника. Воздушным судном владеет АПК «Взлет».