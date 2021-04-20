Названо число получивших паспорта России в упрощенном порядке жителей Донбасса

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет назвал число жителей Донбасса, получивших паспорта России в упрощенном порядке. Его слова передает РИА Новости.

По данным МВД ЛНР, российские паспорта таким образом получили более 500 тысяч жителей самопровозглашенных республик. «Проведена, можно сказать, колоссальная работа, если говорить о двух территориях, о двух республиках», — подчеркнул Корнет.

Помимо этого, жители Донбасса получали российское гражданство и по другим программам, напомнил министр. Поэтому, по его словам, можно говорить о «гораздо большей цифре» выданных паспортов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля 2019 года. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.