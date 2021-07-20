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В МИД России осудили теракт в Багдаде

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Фото: Wissam Al-Okaili / Reuters

Террористическая атака в Багдаде была направлена на подрыв безопасности и стабильности в Ираке. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД осудили теракт, выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. «Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — отметили в ведомстве.

В министерстве также напомнили о важности совместных международных усилий для противодействия глобальной террористической угрозе, «какими бы лозунгами ни прикрывались ее адепты и покровители».

Взрыв на рынке, расположенном в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, произошел 19 июля. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, 47 жителей получили ранения. Правоохранительные органы признали инцидент терактом. По их данным, при взрыве была использована самодельная бомба.

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