В МИД России осудили теракт в Багдаде

Террористическая атака в Багдаде была направлена на подрыв безопасности и стабильности в Ираке. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД осудили теракт, выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. «Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — отметили в ведомстве.

В министерстве также напомнили о важности совместных международных усилий для противодействия глобальной террористической угрозе, «какими бы лозунгами ни прикрывались ее адепты и покровители».

Взрыв на рынке, расположенном в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, произошел 19 июля. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек, 47 жителей получили ранения. Правоохранительные органы признали инцидент терактом. По их данным, при взрыве была использована самодельная бомба.