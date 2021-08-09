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Афганские пилоты испугались расправы талибов и массово уволились

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Фото: Alexander W. Riedel / Reuters

Афганские пилоты испугались расправы боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и массово уволились с работы. Об этом пишет издание The Times.

По словам источника издания, уже 19 служащих ВВС Афганистана уволились со своих должностей. Они опасаются за свои жизни: несколько дней назад талибы заявили об убийстве пилота вертолета по имени Хамидулла Азими. Это произошло в Кабуле, где боевики установили бомбу на его машину. Азими был обучен летать на американских вертолетах и стал восьмым афганским пилотом, убитым за последние недели.

«Я должен менять машину, которую использую каждый день, одалживая автомобили у друзей, чтобы ездить на работу. Я не могу проводить время вне дома. Я не могу ходить по магазинам, даже не постричься, чтобы защитить себя и снизить риски», — рассказал один из пилотов в разговоре с The Times. Он заявил, что уйдет с работы, если официальный Кабул не обеспечит ему защиту.

Ситуация в Афганистане обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. За последние дни талибы захватили три провинциальных центра: Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Помимо городских центров, боевики контролируют большую часть сельских районов страны. В настоящий момент афганское правительство продолжает терять контроль над страной.

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