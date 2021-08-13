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Россия раскрыла планы по эвакуации посольства в Кабуле

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Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
В МИД России заявили, что не рассматривают вопрос об эвакуации посольства в Кабуле

В Министерстве иностранных дел (МИД) России высказались об эвакуации посольства в Кабуле на фоне захвата «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России) крупнейших городов Афганистана — Кандагара и Геррата. Планы ведомства в беседе с ТАСС раскрыл спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Так, несмотря на продвижение группировке к столице Афганистана, власти не будут эвакуировать работников дипмиссии. «Нет, [эвакуация] не рассматривается», — подчеркнул Кабулов.

Также дипломат оценил шансы на захват столицы Афганистана талибами. Он считает, что они крайне низки. Взятие Кандагара силами террористического движения «Талибан» не означает, что боевики готовы захватить Кабул.

Ранее США попросили «Талибан» не атаковать их посольство в Кабуле, если им удастся захватить город. Сейчас в дипломатическом представительстве США пытаются понять, в какие сроки сотрудникам придется эвакуироваться, если джихадисты войдут в столицу Афганистана.

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