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Дания и Норвегия закроют посольства в Кабуле

Дания и Норвегия решили закрыть посольства в столице Афганистана и эвакуировать дипломатов
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Власти Норвегии решили закрыть посольство страны в столице Афганистана из-за усиления наступления радикального террористического движения «Талибан» (запрещена в России). Об этом сообщает NRK.

Все сотрудники норвежской дипмиссии вернутся на родину в ближайшие дни. Дания также закроет свое посольство в Кабуле и эвакуирует дипломатов. Об этом заявил глава МИД страны Йепп Кофод, передает TV2.

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«Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет», — подчеркнул Кофод. Он призвал всех граждан Дании, находящихся в Афганистане, как можно скорее покинуть республику.

Ранее стало известно, что талибы взяли под свой контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар, расположенной в 50 километрах от Кабула. Им также удалось обесточить афганскую столицу. Американский конгрессмен Майк Роджерс обвинил в ухудшении ситуации в регионе администрацию президента США Джо Байдена. По его словам, успех «Талибана» обусловлен отсутствием у американского лидера плана по выводу войск из страны.

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