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Члены НАТО собрали экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: альянс обсудил ситуацию в Афганистане в пятницу
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Фото: Yves Herman / Reuters

В пятницу, 13 августа, Совет НАТО собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

Помимо стремительного ухудшения ситуации в стране, члены НАТО обсудили вопросы безопасности миссий западных стран в Кабуле. Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса решили поддерживать официальное правительство Афганистана и сохранять свое дипломатическое присутствие в стране до тех пор, пока это возможно.

Члены НАТО также обеспокоены кровопролитием, спровоцированным действиями боевиков радикальной организации «Талибан» (запрещена в РФ). «Мы хотели бы сказать членам "Талибана", что международное сообщество никогда не признает их законным правительством», — заключил генсек.

Боевики уже взяли под контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Он расположен в 50 километрах от Кабула. Сейчас под контролем официального правительства находится только четыре крупных города, включая столицу страны.

В связи со стремительным наступлением террористов, американские власти заявили о решении направить часть войск в Кабул для помощи в эвакуации посольства США.

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