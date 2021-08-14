США и Великобритания объявили о переброске сил в Афганистан

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил, что США приступили к переброске дополнительного военного контингента в Кабул. Он заявил об этом в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте министерства обороны США.

Также Кирби заявил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

Очевидно, что мы будем на ежедневной основе следить за тем, как развивается ситуация в сфере безопасности (...). Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью Джон Кирби о присутствии США в Афганистане

Британская операция «Питтинг»

13 августа военнослужащие Великобритании также начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан. Пресс-служба Министерства обороны Великобритании распространила заявление, в котором сказано, что премьер-министр страны Борис Джонсон одобрил использование военной поддержки для помощи в вывозе из Афганистана британских подданных. В случае необходимости премьер разрешил использовать самолеты Королевских ВВС, военная операция получила название «Питтинг». Всего Великобритания направит в Афганистан около 600 военных для содействия эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов.

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на фоне вывода войск США и стран НАТО из Афганистана возникла реальная угроза возрождения террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Министр назвал решение о выводе военного контингента из Афганистана неправильным и преждевременным, так как обстановка в республике может привести к росту нестабильности во всем мире.

В течение следующих нескольких недель мы все сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет Минобороны Великобритании о ситуации в Афганистане

В Кабул будет направлена группа сотрудников МВД Великобритании, которые должны будут помочь британским дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев. По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более пяти тысяч человек.

Ухудшение ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об ухудшении ситуации в Афганистане. «Афганистан выходит из-под контроля», — сказал он, добавив, что только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий более одной тысячи человек, 241 тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома. Гутерриш подчеркнул, что в Афганистане переполнены больницы, а также начинает ощущаться нехватка еды и лекарственных препаратов. Он отметил, что в стране уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы. «Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории», — сказал генсек ООН.

Перед этим оскандалившийся афганский военачальник — генерал Абдул Рашид Дустум поклялся дать отпор движению «Талибан» (запрещено в России). «В этот раз я вас точно прикончу! Вы никуда не сбежите. Я превращу северный Афганистан в одно сплошное кладбище для талибов», — пообещал военачальник, недавно вернувшийся из Турции. По данным «Интерфакса», генерал вместе с ближайшими соратниками объявил о создании «Сил народного сопротивления» — отрядов, укомплектованных добровольцами, местной полицией и частями афганской армии. Данные силы должны не допустить захвата талибами севера страны.

США и талибы

12 августа сообщалось, что боевики радикального афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана, впервые за 20 лет. 11 августа талибы захватили тюрьму в городе Кандагаре и выпустили из нее сотни заключенных. В тот же день стало известно, что боевики объявили зачистку от афганских военнослужащих в занятой ими части города: они потребовали местных жителей выдавать укрываемых ими военных, пригрозив в противном случае применить «наказание по шариату».

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) также взяли под контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Он расположен в 50 километрах от Кабула. Сейчас под контролем официального правительства находится только четыре крупных города, включая столицу страны. При этом в Пентагоне считают, что Кабулу сейчас не грозит опасность захвата талибами, боевики хотят изолировать афганскую столицу.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

