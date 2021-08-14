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Сотрудники посольства США в Кабуле начали уничтожать секретные документы

CNN: в дипмиссии США в столице Афганистана Кабуле начали уничтожать секретные документы
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о предметах, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях».

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Источник журналистов в дипломатическом корпусе рассказал, что в разведке допускают изоляцию Кабула талибами (движение запрещено в России) в течение ближайших трех-семи дней. Однако, это не значит, что боевики войдут в столицу Афганистана, подчеркнул собеседник телеканала.

В Госдепартаменте США, комментируя данную информацию, назвали уничтожение документов в посольстве стандартной процедурой, сообщает The Hill.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

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