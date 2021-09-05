Эвакуированных афганцев заподозрили в причастности к терроризму

Американский генерал Милли: в Германии 200 афганцев проверяют на причастность к терроризму

В Германии на авиабазе «Рамштайн» 200 из 30 тысяч эвакуированных из Кабула афганцев проходят проверку на причастность к террористической деятельности. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли Fox News.

По его словам, проверка проходит в соответствии с данными, которые прописаны в списках наблюдения за террористами, а сам процесс включает в себя сдачу отпечатков пальцев, которые пробиваются по специальным базам.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?

В случае подозрений информация о прибывшем отмечается либо желтым, либо красным цветом, после чего материалы передаются агентам Федерального бюро расследований.

Ранее Милли заявил, что к захвату Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) привело неверие граждан в правительство и его коррупция. «Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.