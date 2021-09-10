Киселев оценил отказ США в аккредитации российских журналистов

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий и журналист Дмитрий Киселев назвал травлей отказ США в аккредитации корреспондентов РИА Новости на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его слова приводит РИА Новости.

«Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!» — оценил ситуацию Киселев.

10 августа журналистам РИА Новости пришел отказ в аккредитации от организаторов церемонии в США по случаю годовщины терактов 11 сентября. «К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос», — приводит цитату из официального письма РИА Новости.

В агентстве рассказали, что приглашение на освещение мероприятия, которое должно пройти 11 сентября на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, было отправлено 30 августа. Отмечается, что российские корреспонденты откликнулись на него в течение часа.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.