Лавров отметил нежелание Запада слышать факты об Абхазии, Южной Осетии и Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад не желает прислушиваться к доказанным причинам ситуации в Абхазии, Южной Осетии и на Украине. Об этом он заявил в пятницу, 10 сентября, на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021», его слова приводит ТАСС.

«Им хоть в блогах пиши, хоть в соцсетях, хоть делай разворот на две полосы, если не хотят слышать. У них такая заданность», — отметил глава МИД.

Кроме того, он считает, что распространяемые фейки, которые ранее являлись лишь частью медиапространства, становятся аспектом деятельности западных партнеров России на международной арене. По его словам, им не важно, в каком ключе говорить о России, главное — это показать, что Москва «ведет себя не так». «Они же подчеркивают в своих документах: "Мы готовы нормализовать наши отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение"», — заявил Лавров.

«Это значит: отдайте Крым, уйдите из Украины, хотя никто нас там не видел, ну и многое другое. А, да, не трогайте Молдавию, отдайте Абхазию с Южной Осетией. Когда им начинаешь приводить факты, которые послужили причиной нынешней геополитической ситуации, (...) когда напоминаешь, что в 2009 году ЕС специально заказал доклад о причинах войны, (...) был сделан вывод, что приказ отдал Михаил Саакашвили, и с этого все началось, они этого не слушают», — добавил Лавров, указав, что нападение Грузии на российских миротворцев можно расценивать как «прямое нападение на государство».

Ранее глава российского дипломатического ведомства заявил, что Запад уже практически объявил войну российским СМИ. Как пример Лавров привел ситуацию с не выданной россиянину британской визой, а также случай с отказом в аккредитации на мемориальные мероприятия, связанные с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года в США.